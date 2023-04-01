Петрушин считает, что «Динамо» не хватает такого футболиста, как Дзюба

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин рассказал о своих впечатлениях от матча бело-голубых с «Сочи» в рамках 21-го тура РПЛ (0:2).

«Впечатления плохие, учитывая результат и преимущество в одного игрока. Я не ожидал, что динамовцы не смогут победить в таких условиях. Футболисты «Сочи» мне показались очень тяжелыми. Я сравниваю прошлогодний матч, когда они выиграли у «Динамо» 5:1. Команда изменилась, нет нападающих, которые были, но костяк все равно остался. Это две равные команды. По движению, в первую очередь. А сегодня гости выглядели тяжело. Поэтому я надеялся, что динамовцы их дожмут и возьмут три очка. В матче с «Ахматом» отсутствовал Смолов. А он может встряхнуть команду. Сегодня такого игрока у хозяев не нашлось. Вот Дзюба в параллельном матче забил два мяча. Он может сплотить команду при всех его недостатках. У «Динамо» такого футболиста сейчас нет, кто объединил бы ребят», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

После этого матча «Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Сочи» с 31 баллом располагается на восьмой строчке.