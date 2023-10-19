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Сегодня, 14:08

Петрушин считает, что «Локомотив» может сыграть вничью с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Алексей Петрушин предположил, как пройдет матч «Локомотив» — «Динамо».

«Получится ли ярким матч «Локомотив» — «Динамо»? Я всегда на это надеюсь, что игра будет интересной, с голами. Фаворита нет. Я редко угадываю результат матчей, но думаю, что будет ничья. Хотя могу ошибаться. «Локомотив» играет неровно, и если «Динамо» не даст ему играть в свой футбол, то все будет нормально. А в целом у «железнодорожников» хорошее нападение, поэтому многое будет зависеть от того, как бело-голубые сыграют в обороне. Здесь у команды Лички есть определенные проблемы», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 21 октября. Начало — в 16:30 по мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005396670_petrushin_lokomotiv_syigraet_s_dinamo_vnichyu_a_zenit_mojet_poteryat_ochki_v_matche_s_kryilyami_sovetov
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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