Петрушин: «Пари НН» может сыграть вничью с «Зенитом», а «Спартак» обыграет «Оренбург»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Пари НН» в рамках первого тура нового сезона РПЛ.

«По последним матчам «Зенит» не впечатлил. Не в очень хорошем состоянии находятся ведущие игроки — Малком, Клаудиньо. Если Юрану удастся выключить этих ребят, «Пари НН» вполне может сыграть дома вничью. А если повезет, то и обыграть смогут. Все-таки питерцы сейчас не в том состоянии. То, что я увидел в предсезонном турнире, меня не впечатлило», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

Также он уверен, что «Спартак» на старте сезона одержит победу над «Оренбургом».

«Спартак» обыграет гостей. Все-таки у «Оренбурга» была смена тренера, и мы не знаем, что собой представляет Ярошик как тренер. Я не уверен, что будет разгром, но главное для красно-белых — набрать три очка и удачно начать сезон. 1:0 — это тоже победа. За нее также дают три очка. Поэтому счет здесь не так важен. Главное — победить», — добавил экс-футболист.

Матч «Зенит» — «Пари НН» пройдет 22 июля и начнется в 15.15 по московскому времени. «Спартак» сыграет с «Оренбургом» 23 июля. Начало игры — в 17.30 по мск.