Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:23

Петрушин — о Личке: «Никто не поливает его грязью, футболисты отзываются о нем положительно»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением о новом главном тренере московского клуба Марцеле Личке.

«Личка покинул «Оренбург», оттуда мы слышим самые позитивные отзывы о нем как о человеке и как о специалисте. Никто не поливает его грязью. Футболисты отзываются о нем положительно. К тому же он чех, его не волнует политика, он в нее не лезет. Он сам говорит, что он в первую очередь футбольное лицо. Это мне импонирует», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера команды. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005203953_petrushin__o_lichke_nikto_ne_polivaet_ego_gryazyu
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экоактивисты сорвали матч первого круга Уимблдона
Российская конькобежка Голубева приняла решение выступать за Казахстан
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Марио Фернандес в «Зените» — бомба. Но нужен ли бразилец питерцам?
«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» претендуют на Клаудиньо
Агент Сафонов: «Это выбор Фернандеса, если он считает, что ему будет комфортнее в «Зените» с бразильцами»
Новиков — о возможном трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Болельщики ЦСКА будут освистывать Марио»
Радченко прокомментировал слухи о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Фернандеса в «Зенит»
В «Зените» призвали ждать официальных сообщений по ситуации с Фернандесом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Зените» призвали ждать официальных сообщений по ситуации с Фернандесом

Фернандес прилетит в Санкт-Петербург 10 июля для подписания контракта