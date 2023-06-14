Петрушин высказался о возможном назначении Лички в «Динамо»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением о возможном приходе в команду нового главного тренера Марцела Лички.

«Судя по работе в «Оренбурге», в этом сезоне он создал хорошую команду. Правда, это в больше степени домашняя команда. Но дома им было проще играть на искусственном покрытии, чем тем командам, которые туда приезжают. Все-таки «Оренбург» и тренировался на синтетике. А на выезде команда выступала не так здорово, хотя от своего стиля не отходила. Понятно, что результата с «Оренбургом» Личка достиг, но в «Динамо» приходили разные тренеры. Взяли Йокановича, и какие результаты мы увидели?» — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.ру».

Во вторник, 13 июня, ряд изданий и инсайдеров сообщили, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Марцела Лички в московский клуб. При этом в уральском клубе данную информацию не подтверждают.

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками в 30 матчах. 45-летний чех возглавляет оренбуржцев с августа 2020 года.