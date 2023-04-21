Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:13

Петрушин заявил, что «Динамо» может обыграть «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин дал прогноз на 24-й тур РПЛ между московской командой и «Зенитом».

«Может ли «Динамо» обыграть «Зенит». А почему бы и нет? Хотя обыграли тогда по пенальти, но выглядели достаточно хорошо. На последних минутах «Динамо» имело солидное преимущество. Если гости смогут сыграть, как последние пятнадцать минут на Кубок, то почему бы и не отнять очки у «Зенита»? Он играет тяжеловато. С другой стороны любой профессионал выходит побеждать, независимо от того, насколько ты опережаешь соперников. Тем более питерцы играют не за фантики», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 22 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит Виталий Мешков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005094950_petrushin_dinamo_mojet_povtorit_uspeh_obyigrav_zenit_a_ural_pobedit_rostov
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лига задумалась о плей-офф в РПЛ. Все из-за гегемонии «Зенита»?
Америка трижды ломала ей жизнь. Уникальная история фигуристки и актрисы Аникановой
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Масалитин раскритиковал календарь ЦСКА в концовке сезона
Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо»
Семшов заявил, что в матче «Зенит» — «Динамо» победит более везучий
Заболотный заявил, что ЦСКА может прервать гегемонию «Зенита»
Шикунов: «Ростов» не достиг и никогда не достигнет масштаба «Спартака» или ЦСКА»
Кечинов считает, что «Спартак» покажет лучшую игру в сезоне в матче с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин раскритиковал календарь ЦСКА в концовке сезона

Булыкин предположил, что Марио Фернандес хочет завершить карьеру