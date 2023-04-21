Петрушин заявил, что «Динамо» может обыграть «Зенит»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин дал прогноз на 24-й тур РПЛ между московской командой и «Зенитом».

«Может ли «Динамо» обыграть «Зенит». А почему бы и нет? Хотя обыграли тогда по пенальти, но выглядели достаточно хорошо. На последних минутах «Динамо» имело солидное преимущество. Если гости смогут сыграть, как последние пятнадцать минут на Кубок, то почему бы и не отнять очки у «Зенита»? Он играет тяжеловато. С другой стороны любой профессионал выходит побеждать, независимо от того, насколько ты опережаешь соперников. Тем более питерцы играют не за фантики», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 22 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит Виталий Мешков.