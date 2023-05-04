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Сегодня, 12:17

Петржела назвал главного соперника «Зенита» в чемпионате России

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает «Спартак» главным соперником петербуржцев в РПЛ.

«Зенит» точно выиграет у «красно-белых», поэтому может оформить чемпионство в этом матче. У петербуржцев лучшая команда в России. «Спартак» — главный соперник «Зенита» на данный момент, но у них недостаточно качеств, чтобы обыграть «сине-бело-голубых», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

После 25 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице, опережая «Ростов» на 11 очков, а «Спартак» — на 12.

Источник: https://metaratings.ru/news/petrzhela-spartak-glavnyi-sopernik-zenita-no-u-nikh-nedostatochno-kachestv-dlya-pobedy-248325/
Властимил Петржела
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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