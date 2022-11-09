Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Петржела назвал ненормальным отстранение защитника «Зенита» Чистякова

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на отстранение защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова от тренировок с командой.

«Ошибку может сделать любой игрок в любой команде. Когда я был в «Зените», игроки тоже совершали ошибки, но я никого не выгонял. Нормально ли это? Это просто ненормально. Так не делается», — сказал Петржела «СЭ».

5 ноября «Зенит» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ и потерпел первое поражение в розыгрыше чемпионата России-2022/23. На следующий день, 6 ноября, генеральный директор клуба Александр Медведев объявил о том, что Чистяков выведен из основного состава команды.

Позднее «СЭ» стало известно, что «Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с командой.

Во вторник, 8 ноября Чистяков принимал участие в тренировке «Зенита».

Властимил Петржела
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-президент ФИФА Блаттер: США должны были принять ЧМ после России, выбор Катара — ошибка
Капризов врезал клюшкой по лицу знаменитому канадцу — его выгнали со льда
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
NBC улучшил прогноз республиканцев на выборах в палату представителей
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Владислав Безбородов назначен главным арбитром матча «Динамо» — ЦСКА

Петржела — о легионерах в «Зените»: «Их очень много. Я против! Должны играть русские»