Петржела назвал ненормальным отстранение защитника «Зенита» Чистякова

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на отстранение защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова от тренировок с командой.

«Ошибку может сделать любой игрок в любой команде. Когда я был в «Зените», игроки тоже совершали ошибки, но я никого не выгонял. Нормально ли это? Это просто ненормально. Так не делается», — сказал Петржела «СЭ».

5 ноября «Зенит» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ и потерпел первое поражение в розыгрыше чемпионата России-2022/23. На следующий день, 6 ноября, генеральный директор клуба Александр Медведев объявил о том, что Чистяков выведен из основного состава команды.

Позднее «СЭ» стало известно, что «Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с командой.

Во вторник, 8 ноября Чистяков принимал участие в тренировке «Зенита».