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Сегодня, 10:41

Петржела назвал себя одним из самых успешных тренеров в истории «Зенита»

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что считает себя одним из самых успешных тренеров в истории петербургского клуба.

«Считаю ли я себя одним из самых успешных тренеров «Зенита» в истории? Конечно! Это безусловно! Я успешный тренер! Когда я возглавил команду, мы были в середине таблицы, а потом завоевали серебро и выиграли Кубок премьер-лиги — это очень хорошо! Потом пришел «Газпром» — началась новая эра команды», — цитирует специалист «РБ Спорт».

Вместе с Петржелой «Зенит» в 2003 году выиграл серебряные медали чемпионата России, а также завоевали Кубок премьер-лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-ya-odin-iz-samy-h-uspeshny-h-trenerov-zenita-vpisal-svoe-imya-v-istoriyu/
Властимил Петржела
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