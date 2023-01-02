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Сегодня, 15:16

Петржела назвал уход Ловрена большой потерей для «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» уход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Ловрен сбежал из России. Понятно почему. Все просто. Конечно, это большая потеря для «Зенита». Он один из лучших игроков Хорватии. Может быть, какой-нибудь молодой игрок, воспитанник получит шанс, и это будет лучше для «Зенита». Уверен, Семак все решит», — сказал Петржела «СЭ».

33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Ловрен уже выступал за этот клуб с января 2010 года по июль 2013 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Властимил Петржела
Деян Ловрен
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Лион
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