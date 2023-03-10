Петржела назвал введение Fan ID нормальной практикой

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не видит ничего страшного в введении Fan ID.

«Fan ID — это нормальная практика, в Англии тоже существует такая система и не возникает никак х проблем. Людям надо просто привыкнуть. В Чехии «паспорт болельщика» не требуется, но если ввели такую практику, люди не перестали бы ходить на футбол, посещали бы матчи так, как и раньше», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что вопрос об отмене карты болельщика сегодня не стоит.