Петржела: «Мне не верится, что арабы могут заплатить такие деньги за Малкома»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» оценил будущее сине-бело-голубых без Малкома.

«Мне не верится, что арабы могут заплатить такие деньги за Малкома. Останется ли «Зенит» лидером без него? Один игрок ничего не значит, важен клуб. «Зенит» — сильная организация. Они справиться с его уходом», — сказал Петржела «СЭ».

Нападающий «Зенита» Малком перейдет в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро и станет самой дорогой продажей в истории российского чемпионата.

Предыдущий рекорд был установлен семь лет назад, когда китайский «Шанхай Шанган» заплатил «Зениту» 56 миллионов за другого бразильца Халка. Тройку лидеров замыкает еще один экс-зенитовец Леандро Паредес, который обошелся «ПСЖ» в 40 миллионов.