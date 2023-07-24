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Сегодня, 16:09

Петржела: «Мне не верится, что арабы могут заплатить такие деньги за Малкома»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» оценил будущее сине-бело-голубых без Малкома.

«Мне не верится, что арабы могут заплатить такие деньги за Малкома. Останется ли «Зенит» лидером без него? Один игрок ничего не значит, важен клуб. «Зенит» — сильная организация. Они справиться с его уходом», — сказал Петржела «СЭ».

Нападающий «Зенита» Малком перейдет в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро и станет самой дорогой продажей в истории российского чемпионата.

Предыдущий рекорд был установлен семь лет назад, когда китайский «Шанхай Шанган» заплатил «Зениту» 56 миллионов за другого бразильца Халка. Тройку лидеров замыкает еще один экс-зенитовец Леандро Паредес, который обошелся «ПСЖ» в 40 миллионов.

Властимил Петржела
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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