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Сегодня, 13:30

Петржела — о нежелании Клаудиньо и сборной России: «Не понимаю, зачем ему паспорт РФ»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «СЭ» отреагировал на заявление полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо, который не планирует в настоящий момент играть за сборную России, несмотря на наличие паспорта РФ.?

Клаудиньо. Клаудиньо: «В настоящий момент я не думаю о сборной России»

Ранее 26-летний футболист заявил, что хочет пробиться в основную сборную Бразилии.

«Я вообще не понимаю, зачем Клаудиньо паспорт РФ. В сегодняшней международной обстановке это нонсенс. Но лучше, конечно, спросить об это его», — сказал Петржела «СЭ».

24 февраля 2023-го бразилец и его одноклубник Малком получили гражданство РФ указом президента РФ Владимира Путина.

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