Петржела о покупке Энрике: «Зенит» любой ценой хочет выиграть РПЛ!»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на переход бразильского форварда Луиса Энрике в питерский клуб за 35 миллионов евро.

«Постоянно говорю, что в «Зените» должны играть воспитанники их академии. Да, клуб хочет стать чемпионом, но уже не такой доминантный, как был раньше. Это уже прошло», — сказал Петржела «ВсеПроСпорт».

24-летний бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года, вместе с командой он становился чемпионом страны и завоевывал Кубок Либертадорес. В составе клуба из Рио-де-Жанейро хавбек забил 12 голов и отдал 6 результативных передач за 55 матчей.

Энрике присоединился к «Зениту» 20 января на сборах в Дохе, он подписал с петербургским клубом контракт по схеме «4+1».