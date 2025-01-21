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21 января, 23:40

Петржела о покупке Энрике: «Зенит» любой ценой хочет выиграть РПЛ!»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на переход бразильского форварда Луиса Энрике в питерский клуб за 35 миллионов евро.

«Постоянно говорю, что в «Зените» должны играть воспитанники их академии. Да, клуб хочет стать чемпионом, но уже не такой доминантный, как был раньше. Это уже прошло», — сказал Петржела «ВсеПроСпорт».

24-летний бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года, вместе с командой он становился чемпионом страны и завоевывал Кубок Либертадорес. В составе клуба из Рио-де-Жанейро хавбек забил 12 голов и отдал 6 результативных передач за 55 матчей.

Энрике присоединился к «Зениту» 20 января на сборах в Дохе, он подписал с петербургским клубом контракт по схеме «4+1».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Властимил Петржела
ФК Зенит
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