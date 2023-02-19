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Сегодня, 13:08

Петржела — об игре с Быстровым в казино: «Если на сборах, то почему нет? Это нормально»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Быстров и Властимил Петржела.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-футболиста сине-бело-голубых Владислава Радимова об игре чешского специалиста в казино.

«Я уже не помню, как все происходило. Это было очень давно. Если игра в казино на сборах, то это в принципе нормально. Почему нет? Быстров — самый азартный игрок, с кем приходилось играть? Точно нет. Было много молодых азартных футболистов», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее Радимов на YouTube-канале «СБГ ШОУ», рассказал, как Быстров вместе с Петржелой играли в казино.

Петржела работал в клубе из Санкт-Петербурга с 2002-го по 2006 год. Вместе с ним «Зенит» становился серебряным призером чемпионата России и обладатель Кубка Премьер-лиги.

Владимир Быстров
Владислав Радимов
Властимил Петржела
Футбол
ФК Зенит
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