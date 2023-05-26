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Сегодня, 17:34

Петржела оценил доминирование «Зенита» в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил доминирование петербургского клуба в РПЛ.

«Зенит» в России — это как испанский «Реал Мадрид» или мюнхенская «Бавария». Очень рад, что «Зенит» лидирует из года в год. Потому я там работал, и для меня это всегда хорошие новости! Не верю, что чемпионство «Зенита» может прерваться в ближайшее время. Уверен, питерский клуб надолго будет чемпионом. В России нет сильнее клуба, чем «Зенит», — приводит слова Петржелы Sport24.

«Зенит» стал десятикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака выиграла российскую премьер-лигу (РПЛ) пятый год подряд.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-26-petrzhela-ochen-rad-chto-zenit-lidiruyet-iz-goda-v-god-eto-kak-real-ili-bavariya-kluba-silneye-net
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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