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Петржела: «Дзюба — молодой игрок для РПЛ. Он может забивать больше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в этом сезоне РПЛ.

«Дзюба — молодой игрок для российской премьер-лиги. Клуб без проблем продлит с ним соглашение. Он может забивать больше мячей и играть еще дольше. Для него нет никаких проблем. Русский чемпионат гораздо слабее турецкого. Поэтому он там не выделялся. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — качественные команды, которые постоянно играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Знаю, что Артем не быстрый футболист, но мощный. Мне не нравится такое, я люблю другой футбол. Мне нравились Кержаков и Аршавин. Они скоростные игроки. Сейчас таких нет в России», — цитирует Sport24 Петржелу.

Дзюба зимой присоединился к «Локомотиву». В 8 матчах РПЛ он забил 8 мячей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-01-petrzhela-rossiyskiy-chempionat-gorazdo-slabeye-turetskogo-poetomu-dzyuba-tam-ne-vydelyalsya
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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