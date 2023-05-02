Петржела: «Дзюба — молодой игрок для РПЛ. Он может забивать больше»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в этом сезоне РПЛ.

«Дзюба — молодой игрок для российской премьер-лиги. Клуб без проблем продлит с ним соглашение. Он может забивать больше мячей и играть еще дольше. Для него нет никаких проблем. Русский чемпионат гораздо слабее турецкого. Поэтому он там не выделялся. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — качественные команды, которые постоянно играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Знаю, что Артем не быстрый футболист, но мощный. Мне не нравится такое, я люблю другой футбол. Мне нравились Кержаков и Аршавин. Они скоростные игроки. Сейчас таких нет в России», — цитирует Sport24 Петржелу.

Дзюба зимой присоединился к «Локомотиву». В 8 матчах РПЛ он забил 8 мячей.