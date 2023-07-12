Петржела считает «Гавр» клубом уровня «Зенита»: «Лучше в случае Кузяева уже не будет»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» переход экс-полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Гавр» — клуб уровня «Зенита», лучше в случае Кузяева не будет. Да, «Зенит» стабильно выигрывает РПЛ, а «Гавр» только вышел в лигу 1, но «Зенит» играет в России, а «Гавр» — во Франции. Кузяев едет туда главным образом потому, что во Франции есть возможность попасть в еврокубки», — сказал Петржела «СЭ».

Кузяев подписал контракт с «Гавром» в среду, 12 июля. Соглашение россиянина с клубом действует до конца июня 2025 года.