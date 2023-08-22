Петржела — об отставке Ярошика: «Я бы дал Иржи больше времени»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «СЭ» отреагировал на новость об отставке Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Я бы дал Иржи больше времени. Ведь он иностранец и ему труднее обустроиться в другой стране. Но я понимаю и клуб. Руководство клуба находится в сложной ситуации и приняло такое решение. Правильно ли это, покажет время», — сказал Петржела «СЭ».

Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Новым главным тренером назначен испанский специалист Давид Деограсия.

Ярошик возглавил команду 22 июня 2023 года. В 7 матчах «Оренбург» одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.