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Сегодня, 11:46

Петржела — о Малкоме: «Если он останется в России, то его уровень футбола снизится»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что футболист «Зенита» Малком был признан лучшим нападающим и игроком в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Поздравляю Малкома, это, несомненно, успех, но для путевки в большой европейский клуб этого недостаточно. Если Малком останется в России, то его уровень футбола снизится», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Первая ежегодная премия РПЛ состоялась 4 июня в Москве.

В минувшем сезоне Малком провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами. Бразильский футболист выступает за «Зенит» с 2019 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/petrzhela-esli-malkom-ostanetsya-v-rossii-to-ego-uroven-futbola-snizitsya-256458/
Властимил Петржела
Малком Филипе (Малком)
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