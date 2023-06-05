Петржела — о Малкоме: «Если он останется в России, то его уровень футбола снизится»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что футболист «Зенита» Малком был признан лучшим нападающим и игроком в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Поздравляю Малкома, это, несомненно, успех, но для путевки в большой европейский клуб этого недостаточно. Если Малком останется в России, то его уровень футбола снизится», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Первая ежегодная премия РПЛ состоялась 4 июня в Москве.

В минувшем сезоне Малком провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами. Бразильский футболист выступает за «Зенит» с 2019 года.