Петржела: «Понятия не имею, зачем Алип «Зениту». Может, потому что он из Казахстана»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» решение клуба из Санкт-Петербурга выкупить защитника Нуралы Алипа у «Кайрата».

«Понятия не имею, зачем этот трансфер «Зениту», почему Алип так важен для команды. Наверное, потому что он из Казахстана. Европейцам сейчас тяжелее перейти в российские клубы», — сказал Петржела «СЭ».

Сегодня, 14 декабря, стало известно, что петербургский клуб подписал контракт с 22-летним казахстанским футболистом по схеме «2,5 года + 1 год».

С февраля 2022 года Алип выступал за «Зенит» на правах аренды из «Кайрата». Он провел 20 матчей за российскую команду и не отличился результативными действиями.