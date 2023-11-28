Петржела: «Москва всегда была футбольной столицей России, но сейчас ситуация изменилась»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, какой город является футбольной столицей России.

«Всегда Москва была столицей российского футбола, но все это потому, что там всегда было много клубов. Сейчас ситуация изменилась — Санкт-Петербург стал центром местного футбола, а по трофеям уж тем более: «Зенит» в последние годы не оставляет ни единого шанса московским командам: ни «Спартаку», ни ЦСКА, ни «Динамо» и «Локомотиву!» — цитирует специалиста Sport24.

Петржела тренировал «Зенит» с 2002 по 2006 год. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка Премьер-лиги в 2003 году.