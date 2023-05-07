Петржела: «Самым принципиальным соперником был не «Спартак», а ЦСКА»

Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, кто являлся принципиальным соперников в России.

«Для меня самым принципиальным соперником был не «Спартак», а ЦСКА. Потому что они были чемпионами и самой сильной командой в России, даже Кубок УЕФА брали. Для болельщиков принципиальный соперник — это «Спартак», но у меня нет», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 61 очком после 25 игр. Далее идут «Ростов» (50 очков, 26 матчей), «Спартак» (49, 25) и ЦСКА (48, 25).

«Зенит» досрочно станет чемпионом в случае победы над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ или ничьей при условии потери очков ЦСКА в домашнем матче с «Оренбургом».