Петржела: «Семак умнее и порядочнее Дзюбы, ему все равно на провокации Артема»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о взаимоотношениях форварда «Локомотива» Артема Дзюбы с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

После матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) Дзюба на вопрос журналистов о Семаке ответил: «А кто это?».

«Думаю, никакого конфликта между Дзюбой и Семаком нет. Это Артем пытается втянуть главного тренера «Зенита» в скандал. Но Семак умнее и порядочнее Дзюбы, ему все равно на провокации Артема. В «Зените» правильно поступили, что не стали продлевать контракт с Дзюбой. Сейчас он слабее форвардов, которые есть в клубе», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

«Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Семака набрала 33 очка за 16 игр. «Локомотив» с 25 очками идет на восьмой строчке.