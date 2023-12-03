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Сегодня, 17:17

Петржела: «Семак умнее и порядочнее Дзюбы, ему все равно на провокации Артема»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о взаимоотношениях форварда «Локомотива» Артема Дзюбы с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

После матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) Дзюба на вопрос журналистов о Семаке ответил: «А кто это?».

«Думаю, никакого конфликта между Дзюбой и Семаком нет. Это Артем пытается втянуть главного тренера «Зенита» в скандал. Но Семак умнее и порядочнее Дзюбы, ему все равно на провокации Артема. В «Зените» правильно поступили, что не стали продлевать контракт с Дзюбой. Сейчас он слабее форвардов, которые есть в клубе», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

«Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Семака набрала 33 очка за 16 игр. «Локомотив» с 25 очками идет на восьмой строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-semak-umnee-i-poryadochnee-dzyuby-emu-vse-ravno-na-provokatsii-artema/
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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