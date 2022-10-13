Петржела: «В России не многие играют в атаку. А Личка — молодец»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о работе его соотечественника, чешского специалиста Марцела Лички в России.

«Я хорошо знаю его отца — Вернера Личку. Это известный чешский футболист. Я играл с ним в сборной, против него в чемпионате Чехословакии.

У него [Марцела], думаю, гены отца, который был очень хорошим тренером. В России не многие играют в атаку. А Личка — молодец", — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Также он рассказал, как в Чехии относятся к 45-летнему специалисту из-за того, что он работает в России.

«Про Личку ничего такого не слышал. Но знаю, что Гашек, самый главный дурак из всех дураков, не хотел, чтобы тут русские хоккеисты играли за клубы НХЛ.

В Чехии дураков хватает. Многие против русских сильно настроены. Правда, не вся страна. Половина думает так, половина — по-другому. Многие ничего не знают и не понимают", — добавил бывший тренер «Зенита».

Личка возглавляет «Оренбур» с лета 2020 года. Под его руководством команда на старте сезона одержала шесть побед и на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ (18 очков).