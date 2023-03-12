Петржела о матче против «Химок»: «Зенит» победил, а это самое главное»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» победу питерского клуба над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Такой результат в матче против «Химок»? Это нормально. «Зенит» все равно фаворит в чемпионате! Это хорошая команда с мотивацией. Такие игры, как сегодня, могут быть, но «Зенит» победил, а это самое главное. Никакого спада от «Зенита» ждать не стоит. Они могут проиграть в чемпионате, это нормально, но команда сделала такой отрыв, что догнать нельзя будет. «Зенит» будет чемпионом», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» после 19 туров РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Химки» с 13 баллами расположились на 15-й строчке.