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Сегодня, 10:36

Петржела — о возможном трансфере Кузяева в Турцию: «Надо переходить. В России сейчас спорт умирает»

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на заинтересованность турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» в подписании полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева.

«Не загубит ли переход в «Фатих Карагюмрюк» карьеру Кузяева? Нет, ни в коем случае. Надо переходить, потому что в России сейчас спорт умирает. Это поможет его карьере. В Турции хороший футбол. Возможно, даже лучше, чем в России», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын подтвердил «СЭ» информацию об интересе клуба в подписании Кузяева.

Властимил Петржела
Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
ФК Фатих Карагюмрюк
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