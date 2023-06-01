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Сегодня, 18:06

Петржела: «Если Малком хочет играть за сборную Бразилии на крупных турнирах, ему нужно уходить из «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что думает о вызове нападающего петербургского клуба Малкома в сборную Бразилии.

«Вызов Малкома в сборную Бразилии на товарищеские матчи— это аванс. Но всем понятно, что, если Малком хочет играть за сборную Бразилии на крупных турнирах, ему нужно уходить из «Зенита». Его не будут вызывать в сборную, если он останется в России, потому что РПЛ никто не смотрит, а «Зенит» не участвует в еврокубках», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Малком был вызван в сборную Бразилии на контрольные матчи против Гвинеи (17 июня) и Сенегала (20 июня).

Футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. В феврале 26-летний бразильский Малком получил российское гражданство.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-malkomu-nuzhno-uhodit-iz-zenita-esli-on-hochet-igrat-za-sbornuyu-brazilii-na-krupny-h-turnirah/
Властимил Петржела
Малком Филипе (Малком)
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
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