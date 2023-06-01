Петржела: «Если Малком хочет играть за сборную Бразилии на крупных турнирах, ему нужно уходить из «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что думает о вызове нападающего петербургского клуба Малкома в сборную Бразилии.

«Вызов Малкома в сборную Бразилии на товарищеские матчи— это аванс. Но всем понятно, что, если Малком хочет играть за сборную Бразилии на крупных турнирах, ему нужно уходить из «Зенита». Его не будут вызывать в сборную, если он останется в России, потому что РПЛ никто не смотрит, а «Зенит» не участвует в еврокубках», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Малком был вызван в сборную Бразилии на контрольные матчи против Гвинеи (17 июня) и Сенегала (20 июня).

Футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. В феврале 26-летний бразильский Малком получил российское гражданство.