Петржела: «Я знаю, что Личка возглавит «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что общался с Марцелом Личкой по поводу его перехода в «Динамо».

«Я знаю, что Личка возглавит «Динамо». Я ему вчера звонил и мы говорили об этом. Для него это хороший вариант в карьере. У него будет очень тяжелая борьба в Москве по сравнению с «Оренбургом». Будем надеяться, что теперь «Динамо» будет претендовать на первое место в чемпионате и будут наверху в таблице», — цитирует Metaratings.ru Петржелу.

В «Оренбурге» Личку заменить чешский специалист Марцел Личка.