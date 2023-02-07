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Сегодня, 15:47

Петржела рассказал, что в Чехии не ругают Личку за работу в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о работе наставника «Оренбурга» Марцела Лички.

«Не ругают ли Личку в Чехии за то, что он работает в России? Нет, ничего такого не заметил. Его отец — Вернер Личка, очень известный футбольный тренер, которого уважают у нас. Вернулся бы я в Россию? Я бы не вернулся. Сложно сказать, как бы я поступил на его месте. Я категоричный человек. Поэтому я бы уехал из России. Мы любим Россию, русских людей, у меня здесь много друзей, но ситуация сложная. Слежу постоянно за его результатами. Считаю, что все хорошо. Это небольшая команда, которая прекрасно работает под руководством Лички. Смог бы он возглавить топ-клуб РПЛ? Да, безусловно. Марцел очень талантливый молодой тренер, который может работать в любом клубе не только в России, но и за ее пределами», — приводит слова Петржелы «Спорт День за Днем».

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в РПЛ с 25 очками. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/petrzhela-rasskazal-chto-v-chekhii-ne-rugayut-lichku-za-rabotu-v-rossii
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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