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Сегодня, 15:09

Петржела: «Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Сергей Семак не добился бы успеха в «Спартаке». Он также оценил шансы на победу Гильермо Абаскаля с «Зенитом».

«Думаю, Семак не выиграл бы в «Спартаке» чемпионат России. Чтобы этого достичь, нужно иметь в спонсорах «Газпром».

Уверен, Абаскаль сделал бы нынешний «Зенит» чемпионом страны, а Сергей в «Спартаке» не добился бы успеха — не было бы ни чемпионств, ни медалей. Нужно много денег и влияние», — заявил Петржела «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 14 матчах. «Спартак» (21) расположился на шестом месте в чемпионате страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-abaskal-sdelal-by-zenit-chempionom-a-semak-spartak-net/
Властимил Петржела
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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