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Сегодня, 22:11

Петржела: «На сегодня Черчесов сильнее Карпина»

Алина Савинова
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Властимил Петржела сравнил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«На сегодня Черчесов сильнее Карпина, потому что он старше, выигрывал трофеи, тренировал сборную и в «Ференцвароше» хорошо работает. Они оба хорошие специалисты, но Станислав посильнее и статуснее. Жаль, что Карпину невозможно возглавить европейский клуб из-за ситуации в мире, но в будущем Валерий может стать одним из лучших тренеров Европы. Почему нет?» — цитирует «РБ Спорт» специалиста.

Карпин возглавлял «Спартак», «Мальорку», «Торпедо» (Армавир), а на данный момент работает в «Ростове». Черчесов был тренером в «Куфштайне», «Ваккер-Тироле», «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», «Жемчужине», «Динамо», «Легии», а сейчас тренирует «Ференцварош».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-na-segodnyashnij-den-cherchesov-sil-nee-i-statusnee-karpina/?utm_source=rb&utm_medium=holding&utm_campaign=rb_premium&utm_content=post
Валерий Карпин
Властимил Петржела
Станислав Черчесов
Футбол
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