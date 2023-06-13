Петржела: «Личка — супервариант для «Динамо». Мне кажется, у него все получится»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мыслями о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«Марцел Личка — супервариант для «Динамо», здорово, что они обратили на него внимание. В «Оренбурге» он доказал, что является топ-тренером. Теперь пришло время проявить себя в большом клубе РПЛ. Мне кажется, у него все получится. Он получит в «Динамо» другие возможности, ресурсы. Борьба с «Зенитом»? Сложно предположить, но могу сказать одно: «Динамо» с Личкой точно станут сильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. 13 июня появилась информация о том, что московский клуб договорился с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички.

45-летний чешский специалист с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.