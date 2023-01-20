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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» будущее форварда Артема Дзюбы.
«Обратно в Турцию его не возьмут! Еще в самом начале, когда он перешел в «Адана Демиспор», я это говорил. Им нужны быстрые игроки, медленные не нужны. Современный футбол — это скорость. Если нет скорости, то и нет футбола, а этого у Дзюбы уже нет, к сожалению. Для него самый лучший вариант — играть в России. Можно даже в ФНЛ. Все равно», — сказал Петржела «СЭ».
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования