Петржела считает, что Кокорин стал бы усилением для «Зенита», ЦСКА или «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем форварда «Ариса» Александра Кокорина.

18 мая стало известно, что Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

«Кокорин может играть на высоком уровне, когда у него есть мотивация.

На Кипре Александр снова влюбился в футбол и стал показывать результат, а в «Фиорентине» он чувствовал себя чужим. Не думаю, что он еще хоть раз сыграет в чемпионате Италии — там у него плохая репутация. А вот ведущие клубы РПЛ летом поборются за Александра. Он станет усилением для «Зенита», ЦСКА, «Динамо», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 27 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Он продолжает принадлежать «Фиорентине». Арендное соглашение истекает летом этого года.