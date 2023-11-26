Петржела считает, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что «Краснодар» потерял лидерство в РПЛ.

«Естественно, я не удивлен, что «Зенит» вышел на первое место в чемпионате России. Стоило ожидать, что «Краснодар» во второй половине чемпионата начнет буксовать — у них не очень опытная команда. Безусловно, все еще может много раз измениться, но на дистанции у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. Думаю, «Краснодар» не станет чемпионом России в этом сезоне. «Зенит» был и остается главным фаворитом РПЛ», — сказал Петржела.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург», а сине-бело-голубые на выезде встретятся с «Локомотивом».