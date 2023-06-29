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Сегодня, 15:56

Петржела считает, что Личка и Ярошик могут продолжить работу в России: «Каждый сам решает, где жить»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» решение чешских властей запретить спортсменам из своей страны участвовать в соревнованиях на территории России.

«Считаю, что это личное дело каждого. Что касается чешских тренеров в России, думаю, что Личка и Ярошик могут продолжить работу в РПЛ. Пусть каждый сам решает, где он хочет жить», — сказал Петржела «СЭ».

22 июня 2023 года Марцел Личка возглавил московское «Динамо». До этого он с августа 2020 года тренировал «Оренбург».

Иржи Ярошик возглавил оренбуржцев после ухода Лички в «Динамо».

Властимил Петржела
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
Марцел Личка
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