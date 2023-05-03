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Сегодня, 13:51

Петржела считает, что Малком покинет РПЛ летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном отъезде из РПЛ полузащитника сине-бело-голубых Малкома в следующем сезоне.

«Интерес европейских клубов к Малкому? Это неудивительно. Они понимают, что футболист хочет играть в еврокубках и будут стараться забрать его к себе за невысокую цену. Малком — очень талантливый футболист, уверен, он все еще востребован в Европе. Особенно если его можно забрать за хорошую цену. Думаю, летом из РПЛ уедет не только Малком, но и многие другие легионеры, которые хотят играть в еврокубках», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт 26-летнего бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

В текущем сезоне Малком провел 25 матчей в РПЛ, забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-letom-iz-rpl-uedet-ne-tol-ko-malkom-no-i-mnogie-drugie-legionery/
Властимил Петржела
Малком Филипе (Малком)
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