Петржела: «Промес может получить российское гражданство? Он повторил за Малкомом и Клаудиньо»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Почему нет? Как хочет. Получит — значит, получит. Но, как по мне, это неудивительно. Ведь Россия красивая. Мне всегда нравилась эта страна. Можно ли сказать, что Промес повторил за Малкомом и Клаудиньо в этой ситуации? Да, вполне», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее о том, что 30-летний Промес может получить гражданство РФ, сообщал журналист Иван Карпов.

В сентябре появлялась информация о том, что футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо также могут получить российское гражданство.