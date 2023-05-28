Петржела считает, что Семака не позовут ни в один европейский клуб

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе нынешнего главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

«Легко быть тренером «Зенита», потому что в команде играют качественные футболисты. А вот со слабыми игроками тяжелее работать. Семак не отпустит свое место. Ему и некуда уходить. Его не позовут ни в один европейский клуб. Семаку хорошо и удобно в «Зените», ведь он работает с самыми лучшими игроками», — приводит слова Петржелы Sport24.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз подряд стал чемпионом России.