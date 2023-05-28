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Сегодня, 15:21

Петржела считает, что Семака не позовут ни в один европейский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе нынешнего главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

«Легко быть тренером «Зенита», потому что в команде играют качественные футболисты. А вот со слабыми игроками тяжелее работать. Семак не отпустит свое место. Ему и некуда уходить. Его не позовут ни в один европейский клуб. Семаку хорошо и удобно в «Зените», ведь он работает с самыми лучшими игроками», — приводит слова Петржелы Sport24.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-28-petrzhela-legko-byt-trenerom-zenita-semaka-ne-pozovut-ni-v-odin-yevropeyskiy-klub
Властимил Петржела
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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