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Петржела: «Рано или поздно Семак возглавит сборную России»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что наставник питерской команды Сергей Семак однажды возглавит сборную России.

«Сергей Семак — сильнейший тренер в России. Он подтверждает этот статус каждый сезон на протяжении пяти лет. Жаль, что «Зенит» не играет в Лиге чемпионов. Интересно было бы посмотреть, как Семак справится с этим неудачным для него турниром. Будущее Семака? Думаю, рано или поздно Сергей возглавит сборную России. Он не слабее Карпина. Семак обладает всеми необходимыми навыками для этой должности», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.

Вместе с петербуржцами он стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-rano-ili-pozdno-semak-vozglavit-sbornuyu-rossii-on-ne-slabee-karpina/
Валерий Карпин
Властимил Петржела
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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