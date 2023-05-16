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16 мая, 17:48

Петржела считает, что скоро из «Зенита» уедут все бразильцы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном отъезде легионеров сине-бело-голубых предстоящим летом.

«Не знаю, сколько иностранцев покинут «Зенит» этим летом, но, думаю, кто-то точно уедет. А так, скоро из «Зенита» уйдут все бразильцы и в команде наконец-то заиграют собственные воспитанники. Это непременно произойдет, если Россию не вернут в еврокубки в ближайшие два года. Сколько бы денег им ни платили, футболисты хотят играть в самых сильных чемпионатах и выигрывать еврокубки. А легионеры «Зенита» могут играть в Европе, это футболисты хорошего уровня», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-skoro-iz-zenita-ujdut-vse-brazil-tsy-i-v-komande-nakonets-to-zaigrayut-svoi-vospitanniki/
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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