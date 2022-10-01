Петржела считает, что «Спартак» — не конкурент «Зениту» в чемпионате России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что «Спартак» не сможет конкурировать с сине-бело-голубыми в чемпионате России.

Ранее красно-белые победили «Зенит» (3:0) в матче Кубка России.

«У «Спартака» нет никаких шансов повторить результат матча Кубка России в чемпионате. Такое возможно только в Кубке, где у «Зенита» нет никакой мотивации. В чемпионате же «Спартак» — вообще не конкурент «Зениту».

Команда Семака на две головы сильнее «Спартака». Так что этот результат ни за что не повторится. Такое возможно, только если «Зенит» выпустит молодежный состав», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

После 10 туров РПЛ сезона-2022/23 «Спартак» занимает пятое место с 19 очками, «Зенит» лидирует в таблице с 26 очками.