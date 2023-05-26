Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:33

Петржела: «Спартак» никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы российских клубов когда-либо выиграть Лигу чемпионов.

«Думаю, «Спартак» никогда за свою историю не выиграет Лигу чемпионов. День, когда они поднимут над собой этот кубок, не настанет, мне кажется. Больше ли шансов у «Зенита»? Вы в этом турнире даже участия не принимаете и только в далеком будущем вернетесь, не говоря уже о победе в нем», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ «Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. В последних турах красно-белые сыграют с «Пари НН» (28 мая) и «Крыльями Советов» (3 июня).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-spartak-nikogda-za-svoyu-istoriyu-ne-vy-igraet-ligu-chempionov/
Властимил Петржела
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин считает, что ЦСКА и «Краснодар» забьют минимум 3-4 мяча в матче 29-го тура РПЛ

Масалитин: «У ЦСКА сейчас остается три финала»