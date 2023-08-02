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Сегодня, 12:22

Петржела: «С Азмуном «Зениту» будет легче идти к золоту в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела в комментарии для «СЭ» оценил возможность возвращения в клуб нападающего «Байера» Сердара Азмуна.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» сделал официальное предложение по покупке Азмуна.

«Азмун — хороший нападающий, который поможет «Зениту» в чемпионате. Я видел его игры в бундеслиге, Сердар показывает хороший уровень. Он знает Россию и РПЛ, много голов здесь забивал. С ним «Зениту» будет легче идти к очередному золоту», — сказал Петржела «СЭ».

В январе 2022 года иранский нападающий перешел из «Зенита» в «Байер». Он играл за питерский клуб с января 2019 года.

В прошлом сезоне Азмун сыграл в 33 матчах за «Байер» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Властимил Петржела
Сердар Азмун
ФК Байер
ФК Зенит
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