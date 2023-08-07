Петржела: «Этот сезон РПЛ будет самым интересным за последние пять лет, но «Зенит» все равно станет чемпионом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что сезон-2023/24 чемпионата России станет самым интересным за последние пять лет.

«Уже сейчас понятно, что этот сезон РПЛ будет самым интересным за последние пять лет. Появится небольшая интрига, ведь конкуренты «Зенита» стали сильнее, укрепили составы. Но «Зенит» все равно станет чемпионом — ни у кого нет таких игровых ресурсов, как у них. Петербуржцам не составит особого труда вернуться на первое место. На дистанции с ними никто не сможет бороться на равных. Сейчас только начало чемпионата, у «Зенита» еще есть время подписать игрока, который придет на замену Малкому. Так что рано говорить о том, что чемпион поменяется. Я бы не был так уверен в этом», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

По итогам 3 туров чемпионата России «Спартак» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» расположился на 2-й строчке, набрав такое же количество очков. «Крылья Советов» идут третьими (7). «Зенит» на данный момент занимает 7-ю позицию (4).