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Сегодня, 21:16

Петржела считает, что «Зенит» все равно станет чемпионом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Локомотива» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

«Проигрывать «Локомотиву», безусловно, очень обидно. Но поражения не остановят «Зенит», петербуржцы все равно станут чемпионами. На дистанции у команды Семака нет равных конкурентов. Еще очень много времени до конца сезона — турнирное положение команд много раз поменяется», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

После 9 матчей «Зенит» с 17 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка. «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Властимил Петржела
Футбол
ФК Зенит
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