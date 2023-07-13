Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:24

Петржела: «Не думаю, что «Зенит» должен продавать Малкома»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе саудовского «Аль-Хиляля» к нападающему «Зенита» Малкому.

«У арабов так много денег, что они могут купить любого игрока, который их заинтересует. Однако каждый отдельный футболист сам решает, хочет ли он там играть. Я не думаю, что «Зенит» должен продавать Малкома», — сказал Петржела «СЭ».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. На его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Контракт 26-летнего бразильца с клубом действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

В феврале 2023 года Малком получил российский паспорт.

Властимил Петржела
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Илон Маск остается самым богатым человеком планеты
МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Газиантеп» хотел арендовать Сулейманова у «Пари НН» с выкупом за 2 миллиона евро

Гасилин высказался о силе Медиалиги