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Сегодня, 12:28

Петржела считает ошибкой, что «Зенит» не дает молодым игрокам закрепиться в основе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отметил, что руководство петербургского клуба и тренерский штаб совершают ошибку, не давая шансов молодым игрокам закрепиться в основе.

«Не могу назвать лучшего игрока под моим руководством, потому что была очень сильная тройка: Аршавин, Кержаков, Радимов. Это были самые сильные игроки, когда я работал в «Зените». Сейчас в «Зените» не дают играть молодым — это ошибка не только Семака, но и руководства клуба. В «Зените» хотят только результат, но это плохая идея. Мне не нравится такой подход. Зачем тогда «Зениту» академия, если у молодых футболистов нет никаких шансов играть за основную команду? Это катастрофа для российского футбола! Под моим руководством начинали играть много молодых футболистов, которые дальше отбирались в сборные. И это было не только в «Зените», а везде, где работал. Для сборной Чехии вырастил много сборников. Нужно давать шанс молодым!» — приводит слова Петржелы Sport24.

В 9-м туре РПЛ «Зенит» уступил «Локомотиву» со счетом 1:2. В 10-м туре петербургская команда потерпела поражение от «Оренбурга» (1:3).

На данный момент «Зенит» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-583255-petrzhela-v-zenite-ne-dayut-igrat-molodym-eto-katastrofa-dlya-rossiyskogo-futbola
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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