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Сегодня, 07:07

Петржела: «Думаю, что «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы»

Виктория Кравченко
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Чешский тренер Властимил Петржела сравнил чемпионат Кипра с РПЛ. Он считает, что красно-белые не смогли бы победить в кипрском турнире.

«Думаю, что «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы — они заняли бы место в пятерке. (Смеется).

Хотя, если честно сказать, РПЛ и кипрская лига — одинаковые чемпионаты по уровню на сегодняшний день. Но «Зенит», скорее всего, завоевывал бы золотые медали там так же часто, как и в России», — заявил Петржела «РБ Спорт».

Ранее «Арис», в котором играет российский форвард Александр Кокорин, впервые в своей истории стал чемпионом Кипра. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

 
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-spartak-dazhe-chempionat-kipra-ne-vy-igral-by/
Александр Кокорин
Властимил Петржела
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спартак (Москва)
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